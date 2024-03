Último mensaje de Aida Victoria Merlano en sus redes, ¿presentía que la iban a condenar?

Aida Victoria Merlano, creadora de contenido y procesada por la fuga de su mamá la excongresita Aida Merlano y la instrumentalización de su hemano menor, que para la fecha del hecho tenía 17 años; publicó un mensaje en sus redes sociales antes de enterarse de la decisión de la apelación a la condena de primera instancia y quedaba en manos del Tribunal Superior de Bogotá definir si había sido justa la primera medida o no.

Aida Victoria publicó una serie de mensajes explicando su situación y cómo ha tenido que enfrentar a la justicia por haber sido cómplice del escape de su mamá.

“Hay algo que no les he dicho, de hecho solo hasta hace unos minutos le conté a mis amigos.... Mañana podrían condenarme y mandarme a la cárcel o me podrían absolver; pero no puedo llorar desde ahora por algo que no ha pasado. Vean, la única verdad innegable del futuro es que es incierto (...) Lo único que tenemos es el HOY; y hoy fui muy feliz”, dice uno de sus mensajes.

Luego empezó a describir el caso diciendo que cuando su mamá se fugó se puso a disposición de las autoridades.

“En la misma dirección que les di, me fueron a sacar a punta de pistola, con 3 carros llenos de policías vestidos de civil. Como no sabía que eran policías, rogué por mi vida mientras tenía un arma en la espalda. El día que pensé que me iba a morir; empecé a vivir”, escribió en otra de sus historas en Instagram.

En las siguientes publicaciones hace un recuento de lo que vivió al estar presa en un patio mixto con extraditables y compara cómo la trataron a ella en lo que llamó un “show” para que su mamá se entregara.

“Al final la tragedia más grande de mi vida fue a la vez mi mayor bendición. Claro que me quebró, pero me obligó a reconstruirme pedazo a pedazo y me ha hecho lo que soy. Quédense con algo y es que si Aida pudo pasar de la tragedia a la Victoria, todo lo malo que nos pasa no es para mal. Tal vez no tengas el control de tus circunstancias, pero sí puedes decidir cómo interpretarlas”, escribió.

Mensajes de Aida Victoria Merlano (Captura de pantalla.)

Finalmente, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Bogotá decidió, en segunda instancia, condenar a Aida Victoria Merlano Manzaneda a la pena de 13 años y 10 meses de prisión por ser coautora del delito de uso de menores en la comisión de delitos agravado y cómplice en el delito de fuga de presos, por los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2019, cuando la excongresista Aida Merlano Rebolledo se fugó de un consultorio odontológico, ubicado en el norte de Bogotá. Además, el magistrado revocó el beneficio de prisión domiciliaria, que se le había dado en primera instancia, y ordenó la captura inmediata.