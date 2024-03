El Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), llevó a cabo un importante proyecto de mejoramiento en la Institución Educativa San Juan de Tocagua, en Luruaco, sur del departamento del Atlántico con el objetivo de mejorar las condiciones educativas y hacer frente a las recurrentes inundaciones que afectaban a la comunidad. El evento estuvo acompañado por la primera dama Verónica Alcocer en el momento de la entrega a los niños y docentes.

La prensa presente le preguntó a Alcocer sobre una posible aspiración presidencial para reemplazar a su esposo, pero ella descartó cualquier posibilidad de lanzarse a la Presidencia de la República en 2026.

“Estas obras que entregamos solo envían un mensaje y es decir que las cosas que hago las hago de corazón y con todo el amor porque soy un ser humano, pero no tiene nada que ver con que quiera buscar poder”, dijo Alcocer.

Recomendados

La primera dama Verónica Alcocer se refirió a su posible aspiración presidencial, en el Atlántico

Además añadió que no entiende de dónde salió ese rumor: “No sé qué pasa, pero la gente está escalando el tema de mis ayudas a que yo me voy a lanzar a la Presidencia de la República y eso no es cierto”, subrayó.

Situada a orillas de la Ciénaga de Tocagua, esta sede educativa había enfrentado desafíos durante las temporadas lluviosas que causaban inundaciones, dificultando el acceso y afectando las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Para solucionar esta problemática, el FFIE construyó dos baños y seis aulas no convencionales, utilizando material liviano y estructuras elevadas para resistir las inundaciones y el cambio climático.

Estas nuevas aulas cuentan con muros con aislante termoacústico, instalaciones eléctricas, ventiladores y lámparas, proporcionando un entorno seguro y propicio para el aprendizaje. Además, se realizaron mejoras adicionales, como la instalación de puertas, ventanas y divisiones de baños en aluminio, así como la construcción de escaleras de acceso y una rampa móvil para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

El proyecto también incluyó un cerramiento perimetral con malla para reforzar la seguridad y protección de los estudiantes y el personal docente. Con una inversión de $881 millones, estas obras representan un avance significativo para la comunidad educativa de San Juan de Tocagua y demuestran el compromiso del Ministerio de Educación Nacional con la renovación de la infraestructura educativa en la región del Caribe y en todo el país.

También puede leer: “Solo recibí amor”: Verónica Alcocer dio su versión de lo sucedido en medio de desfile en el segundo día de Carnaval

Además, se gestionó la dotación del mobiliario para estos establecimientos educativos a través de un convenio de cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI, y la entrega de kits escolares donados por la Fundación Empresarios por la Educación (ExE) y la Fundación Jacobs. Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno por garantizar una educación de calidad y mejorar las condiciones educativas en todo el país.