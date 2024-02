“Que no mienta”: Alejandro Char dejó plantada a Eva Rey en entrevista, un dardo le mandó la española

En una aparentemente cordial entrevista entre la periodista española Eva Rey, a través de su canal de YouTube ‘Desnúdate con Eva’, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, el encuentro tomó un giro inesperado al final cuando se mencionó la ausencia del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien supuestamente había confirmado su participación en este programa.

En el minuto 24:57 de la entrevista, Eva Rey señaló directamente a Verano: “Ya voy a terminar, pero la invitación era para los dos (refiriéndose a Char). A mí me dijeron por un lado que sí y a ti también, pero luego se nos cayó y no llegó”.

Alex Char dejó plantada a Eva Rey en entrevista en Barranquilla

La respuesta de Verano fue una defensa firme de Char, indicando que “Álex no es de este tipo de entrevistas, esa no es su personalidad”. Eva insistió: “Pero contigo hubiéramos tenido una charla muy amena, ¿no?”.

Verano continuó defendiendo a Char al afirmar que “él no es de eso”, a lo que Eva le respondió: “Entonces dile que no mienta, que no diga que sí”.

Finalmente, la periodista entregó un regalo doble al gobernador Verano, sugiriendo que uno de los obsequios era para Char: “Les he traído un regalo a los dos, creo que seguramente le va a gustar más a él que a ti, pero te puedes quedar las dos por falso. Son gorras, es que yo sé que son mucho de gorras”.

Eva concluyó la entrevista con un dardo diciendo: “Dile a Char que se lo perdió. Te quedas una para ti y otra para tu hijo. Para Char nada”. Este incidente pone de manifiesto la distancia que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, busca mantener con la prensa, enviando un mensaje a la opinión pública sobre la relación entre un funcionario público y la posibilidad de ser cuestionado sobre temas de interés.