Cuentos de Gabriel García Márquez, serán leídos en vivo, en Barranquilla y Santa Marta

Tras la exitosa conclusión de su tercera edición en Cartagena, el club de lectura ‘Los peregrinos’, creado para explorar y conocer el universo de la obra cuentística de unos de los escritores más importantes de la historia, así como sus escritos de no ficción, se prepara para realizar sesiones especiales en el transcurso de noviembre de 2023.

Las sedes de los encuentros serán las ciudades de Barranquilla y Santa Marta, en el Caribe colombiano. En la primera, profundizaremos sobre el cuento “La mujer que llegaba a las seis”', perteneciente al libro Ojos de perro azul, junto con la invitada Luz Karime Santodomingo, escritora, comunicadora social y magíster en humanidades. Mientras tanto, en el segundo encuentro, abordaremos el cuento “La siesta del martes”, extraído del libro Los funerales de la mamá grande, con el acompañamiento del escritor, periodista y abogado Juan Martín Fierro.

Estas sesiones estarán lideradas por Orlando Oliveros Acosta, periodista cultural y experto en la obra del Nobel de Literatura, y contarán con el respaldo de la Organización de Estados Iberoamericanos en Colombia.

¿Cómo se desarrollarán las sesiones?

El club de lectura ‘Los peregrinos’ es un espacio presencial de formación e intercambio de reflexiones a partir de la lectura de cuentos y la obra de Gabriel García Márquez. Cada sesión especial tendrá una duración aproximada de dos horas, de 3 a 5 p.m. La entrada es libre, pública y gratuita. Para participar, los interesados podrán inscribirse en los formularios respectivos de cada ciudad y la plataforma enviará recordatorios antes de la sesión.

Sesión ‘Los peregrinos’ en Barranquilla

Conduce: Orlando José Oliveros Acosta. Invitada: Luz Karime Santodomingo. Cuento: “La mujer que llegaba a las seis”, del libro Ojos de perro azul. Lugar: Casa De Meira, Cra. 60 #72-139, Barranquilla, Atlántico. Fecha: miércoles 29 de noviembre de 2023 Hora: de 3 a 5 p.m.

Inscríbete aquí y participa.

Sesión ‘Los peregrinos’ en Santa Marta

Conduce: Orlando José Oliveros Acosta. Invitado: Juan Martín Fierro .Cuento: “La siesta del martes”, del libro Los funerales de la Mamá Grande Lugar: Banco de la República, Calle de la Cárcel, Comuna 2, Santa Marta, Magdalena. Fecha: jueves 30 de noviembre de 2023. Hora: 3 a 5 p.m.

Inscríbete aquí y participa

Sobre ‘Los peregrinos’

El club de lectura ‘Los peregrinos’ nació en 2022, Cartagena de Indias, Colombia, para conmemorar los 40 años del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. La acogida de la primera versión, que giró en torno a ‘Doce cuentos peregrinos’, obra que ese mismo año cumplía tres décadas, dio espacio para crear una segunda edición, esta vez sobre ‘Los funerales de la Mamá Grande’, en el primer semestre de 2023; y una tercera entrega, en el segundo segundo semestre de 2023, que llevó a ‘Los peregrinos’ hacia otra vertiente del escritor: ‘Un viaje al Gabo periodista’, en el que se analizó la obra periodística del creador de Macondo.

Sobre Orlando Oliveros Acosta

Escritor y periodista cultural. Profesional en Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena. Editor y productor de contenidos del Centro Gabo, de la Fundación Gabo. Sus crónicas, artículos, ensayos y columnas de opinión han sido publicados en medios como Caracol Radio, La Silla Vacía, El Espectador, El Heraldo y El Universal; y en revistas como The London Magazine, Visitas al Patio y Unicarta. En marzo de 2022 publicó el libro La máquina de la memoria, una compilación de sus historias y entrevistas en torno a la vida, obra y legado de Gabriel García Márquez.

Sobre Luz Karime Santodomingo

Tiene una maestría en Liberal Studies (Humanidades) de The New School for Social Research, Nueva York, y es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte, Colombia. Sus estudios se enfocan en los estudios culturales y en los estudios de género. Se desempeña como editora, traductora y docente de escritura, tanto en español como en inglés. Actualmente es la directora del Centro de Escritura ECO de la Universidad del Norte y trabaja como profesora investigadora del Departamento de Español en la misma universidad. Dirige el taller de lectura Hojas Sueltas y escribe poesía y relatos. Acaba de publicar su primer libro de relatos ‘Los hombres de K’, inspirado en sus diarios. Además, es cofundadora del colectivo feminista Las Amazonas (@lasamazonascolectivo), que busca visibilizar a las mujeres en el arte y la cultura. Dentro de sus intereses se destacan la literatura, la filosofía y el erotismo.

Sobre Juan Martín Fierro

Es escritor y periodista nacido en Bogotá. Se graduó como abogado y politólogo de la Universidad de los Andes y adelantó estudios de posgrado en Derecho de la Cultura en la UNED y la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Comenzó su carrera periodística en la revista Semana y ha sido colaborador de El Tiempo durante los últimos 20 años. Ha publicado las novelas La música en mis ojos (1997) y Madre Sierra (2022); y la biografía Sofronín Martínez, el ángel de Pasacaballos (2015). Actualmente prepara una antología de entrevistas y artículos musicales; y trabaja en su próxima novela. Vive en Santa Marta.