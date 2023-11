Por andar mirando el celular y no las pesas: ladrones aprovecharon descuido de dos mujeres en un gimnasio y las robaron

En Barranquilla se hizo viral el video de otro caso de robo en la ciudad, demostrando que la inseguridad cada día supera nuevos límites. Esta vez, ladrones entraron a un gimnasio y robaron a dos mujeres que estaban ahí.

Sin embargo, lo curioso de este hecho, es que muchos notaron que las víctimas estaban pendientes de su celular y no haciendo ejercicio. Al parecer, los delincuentes vieron el descuido de las mujeres y las intimidaron con una pistola para robarles sus pertenencias.

En el video se ven las dos mujeres sentadas, cada una con su celular en la mano, mientras que varios hombres alrededor hacían varios ejercicios. De repente entró al sitio un hombre vestido de negro, sacó el arma y les apuntó a sus dos víctimas, quienes no tuvieron otra opción que entregarles el celular.

Al parecer, este hecho ocurrió en un gimnasio ubicado en el barrio Recreo, el pasado 31 de octubre en horas de la mañana.

Entre las personas que han comentado la grabación hay quienes recordaron que a ese tipo de lugares uno va a entrenar y no a estar mirando el celular. “Yo no las veo entrenando, al que si estaba entrenando no le robaron nada”, dijo un usuario en X.