Macla y Karo: amigas y ‘podcasteras’ que crearon su espacio sonoro con el podcast ‘Kuerpos sin miedo’ en Barranquilla

Karolina Tache asesora de imagen y styling cartagenera y la experta en moda Macla siempre habían querido trabajar juntas cuando se conocieron, desde que Macla creó su blog y la diseñadora presentaba su marca y diseños. Desde hace diez años comenzaron a crear esta amistad y a escribirse. Allí comenzó esta colaboración mientras Karolina trabajaba en su tesis de grado y Macla empezó a escribir para su exitoso blog. “Tuvimos muchísimo feeling de una”, dijo Karolina a PUBLIMETRO.

Ahora estas creadoras presentaron su podcast titulado Kuerpos sin miedo que graban desde Barranquilla para el mundo. Un proyecto que se gestó desde el año pasado.

“Se llama Kuerpos sin miedo y es como para romper el molde de lo que hemos venido haciendo. Ambas hemos trabajado juntas hace mucho tiempo y como amigas nos conocemos hace 10 años y hemos colaborado con varios temas de moda”, contó Macla.

Mientras cada una estaba alcanzando sus sueños individualmente no habían podido tener el tiempo para unirse en un proyecto juntas y con este podcast lograron aterrizar esta iniciativa.

“Las dos somos plus size, ambas tenemos experiencias parecidas, amamos la moda, tenemos muchas situaciones similares que nos han pasado en la vida y tenemos muchas cosas que nos conectan como la vida de gordas y todos los procesos por los que hemos pasado a nivel físico, sexual, emocional, familiar y psicológico”, opinó Karo.

Fue así como esta barranquillera con esta cartagenera se dieron cuenta que sus conversaciones de temas coyunturales de la mujer, guiadas por expertos, podrían generar un contenido de valor para muchas de sus audiencias en crecimiento en redes sociales.

“Estas cosas no nos las podemos guardar y no podemos quedarnos con lo que queremos decir y estoy segura que no solo a nosotras nos pasan estas experiencias, así como somos amigas, tenemos que compartirlas con otras personas para que sientan identificadas, en un lugar seguro, que somos ese refugio y de allí nace el Podcast de la moda, de la asesoría y del styling. Sí a una persona la podemos ayudar en su proceso de reflexión de una manera positiva y que se sienta escuchada para nosotras eso es suficiente”, resaltó Macla.

Ellas desean con estos consejos que las mujeres plus size y demás no vean la moda como una pesadilla a la hora de tener que vestirse para salir de casa y que no crean que es posible verse atractivas por su talla, porque la ropa y la imagen es la segunda piel de todas las personas, como explicaron en diálogo con este medio.

“En este mundo hay personas que están luchando a diario con muchas problemáticas y si a través del podcast podemos ayudar y empoderar a nuestra audiencia desde adentro, porque tenemos claro que todo es de adentro hacia afuera y más que todo a nosotras que conocemos a fondo el cuerpo plus size”, manifestó Karo.

La idea nació porque Karolina es una consumidora de podcasts y se levanta en la mañana a escucharlos.

También la producción del podcast ha sido muy minuciosa y grabada en los estudios de Luis Eugenio Garcia Diazgranados, Hans, Sebastián y Emanuel Gamarra de Lima de Mala Hora Studios en Barranquilla, porque Karo y Macla son muy perfeccionistas en su labor, además los contenidos cuentan con un toque ameno y divertido para mantener a sus seguidores entretenidos y a la vez informados invitando a la reflexión. En los estudios de grabación fueron organizando las temporadas con más de ocho episodios. Han hablado de temas como los trastornos alimenticios, la relación con la comida, el síndrome del impostor, entre otros.

Macla y Karo: amigas y podcasteras que crearon su espacio sonoro con el podcast ‘Kuerpos sin miedo’ en Barranquilla

“El proceso y lo hablábamos con una psicóloga en el podcast lo vemos de una forma ascendente fija y creemos que así es y que así es la vida y en realidad es una línea llena de curvas, de círculos y creo que una de las cosas que he aprendido es que el proceso es irregular y cada uno lo vive a su ritmo. El éxito no siempre se ve sino que hay algo más allá e idealizamos ese triunfo, pero todos tenemos días horribles en los que el autoestima es difícil manejarla”.

En los capítulos ellas conversan de temas en solitario y en otros hablan con invitados sobre diversas problemáticas del ser humano. Entre estos invitados hay psicólogas, sexólogas, terapeutas, experta en gordofobia y demás “no queremos desinformar sino informar con expertos en cada temática”, detalla Macla.

Por su parte, sobre el Podcast, Karo agrega que “queremos que se animen a escuchar el podcast porque tenemos muchos temas constructivos para compartir, mensajes inspiradores de nuestros invitados y para que se empoderen a través de la moda y del autoconocimiento y puedan sacar sus conclusiones con su criterio propio”.

También puede leer: RioBus: ¿cuándo será abierto al público, costos del pasaje, accesos y rutas en Barranquilla?

Actualmente Macla viaja por el país en sus múltiples proyectos, dicta cursos de lettering, ha colaborado con la diseñadora Judy Hazbún, organiza el Esquina Fest dedicado a su padre Ernesto McCausland y cuida a su gata que acogió en la sección de El Desayuno tras haberla adoptado.

“Es lindo saber que no estamos solos y que podemos salir adelante y que si de pronto están pasando por un momento difícil no va a durar para siempre y que y que también va a pasar y que sí están en su mejor momento, que delicia y que se lo gocen porque también va a pasar. Todo pasa, la vida son ciclos y estamos aquí para compartir, inspirarnos los unos a los otros y otras ¡Gracias! A nuestra audiencia. El miedo siempre va a estar allí pero no nos va a limitar y que vivan sus Kuerpos sin Miedo”, concluyó Macla.