El lema de “Milo te da energía, la meta la pones tú”, está volviendo a ser tendencia en Barranquilla, donde un restaurante le hizo cambios de ingredientes en su preparación, un poco más sofisticada y lo sirve a un precio que para muchos es costoso en este restaurante.

El Milo de 17 mil pesos fue degustado por José Santiago, @soyjoxter, un joven que en su cuenta de TikTok hizo una reseña que desató controversias e indignaciones por el alto precio que cobra un restaurante por una copa de Milo, bebida popular, un clásico presente en varios de los hogares en Colombia.

La bebida se sirve en el restaurante Devoto, ubicado en Barranquilla, es el establecimiento comercial que vende este Milo de lujo. Sin embargo, el precio sorprendió al joven y también a los más de 170 mil espectadores que han reproducido este video por su alto precio.

Milo que costó 17 mil pesos indignó por su precio en restaurante en Barranquilla: ¿Los pagaría?

Mientras un Milo común se sirve en Barranquilla en ventas ambulantes y locales, en vasito plástico, entre dos mil a cinco mil pesos y el sobre del polvo achocolatado cuesta mil doscientos pesos en cualquier tienda, este Milo sofisticado se sirve en una copa de vidrio, con una mezcla de helado y leche y con chocolate en polvo en su cobertura, viene acompañado de un pitillo para poderlo degustar frío y así calmar el calor barranquillero.

”Al que le parece costoso simplemente es porque no es su público objetivo, el tema de los gastos aceptables depende de la economía personal”, “El problema no es el precio, el problema radica en que el milo es un producto al alcance de todos, ellos no están innovando, pues un sobre cuesta 1k”, son algunos de los comentarios que se leen en este video con más de 7 mil ‘me gusta’.

También puede leer: RioBus: ¿cuándo será abierto al público, costos del pasaje, accesos y rutas en Barranquilla?

En redes, la polémica se desató y muchos afirmaron que “entre gustos no hay disgustos” y el Milo puede ser adquirido por aquellos que tengan el poder adquisitivo para consumirlo ¿Pagaría este precio por la bebida?