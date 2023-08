¿Lo engatusó la sobrina?: Habló el tío de Day Vásquez y dijo que lo habían engañado

En unas grabaciones de audio que vienen circulando en redes sociales desde hace varios días en Barranquilla, César Emilio Vásquez Buendía, tío de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, contó más detalles del entramado que manejaba el hijo del presidente, Nicolás Petro con la captación de cuantiosas sumas de dinero provenientes de la mafia.

Por esta maniobra es que la Fiscalía consideró que a la operación de la pareja se le imputen los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos por los que están siendo procesados.

De acuerdo con las grabaciones reproducidas este 16 de agosto por Daniel Coronell en W Radio, César Emilio Vásquez deja traslucir que fue utilizado como testaferro, al parecer obrando “de buena fe”, para ayudar a su sobrina, pero ahora se siente en aprietos por todo el lío judicial que se le viene encima.

Le preocupa que al estar involucrado su nombre en el proceso, no tenga recursos para cubrir los honorarios que demanda un abogado, que lo ayude a salir del embrollo.

Por ejemplo, la firma de Vásquez figura en una una promesa de compra venta de una casa en el conjunto La Herradura en el balneario de Sabanilla, en las afueras de Barranquilla.

Para asegurar la negociación del inmueble aparece entregando la suma de 700 millones de pesos, de un negocio tasado en 1.650 millones.

Sin embargo, la negociación no se terminó de ejecutar, pero esta promesa de compra-venta es una de las pruebas documentales en manos de la Fiscalía para demostrar el enriquecimiento ilícito de Nicolás y Daysuris, y que salpica al tío de esta.

Los audios circulantes, que todo indican son entre la señora Liceth Castro, madre de Daysurys y César Vásquez, tío de Daysurys, al parecer dejan en evidencia que Daysurys no era solo una testigo utilizada por su entonces pareja, sino la persona que decidía cómo ocultar los bienes que ella y Nicolás Petro manejaban como verdaderos dueños de las propiedades. En teoría y al parecer Day habría engatusado a su propio hijo.

Una de las conversaciones muestran a César Vásquez enojado al enterarse del origen del dinero que entregaron para el negocio de la casa y la reacción de la mamá de Daysurys ante el reclamo

“Hola César, o sea no me gusta en la forma en la que me lo estás diciendo. Que por qué quiero que hables con Gleydys. Bueno, entonces lo que quiero es que hables con Gleydys porque Gleydys te va a decir algo y por eso es que te lo digo. No por más nada. Ahora la declaración que dio Nicolás hasta donde tengo entendido es la casa donde están viviendo. En ningún momento dijo casa de Villa Campestre. Igual esa casa no se compró porque no se logró hacer el negocio y es la verdad. Entonces yo te agradezco que conmigo no cojas la rabia César. Porque me dices “¿y por qué quieres que hable con Gleydys? Habla con Gleydys porque ella está esperando tu llamada porque Days no puede responder, Days ella no puede hablar nada por teléfono. Entonces habla con Gleydys. Por eso te lo digo César, pero no te lo digo por más nada”

Gleydys es hermana de Daysurys, policía activa que se desempeña como escolta de esta.

En la conversación César Emilio Vásquez se sale un tanto de casillas y responde que aunque el negocio de compra-venta no se hizo, él puede salir perjudicado.

“Daysurys nos está jodiendo a todos. Sí, no se compró, pero los dineros que se dieron tu misma hija los denunció. Ella misma denunció esos dineros, la procedencia. Ella misma nos está jodiendo a todos”.

La señora le responde diciendo que de ahora en adelante le pedirá a Daysurys que solo los use a ella y a su esposo para hacerlos aparecer como dueños de sus propiedades, y no lo ocupé a él, el tío, ni a ninguna otra persona.

“A ella se lo voy a decir, me haces el favor y tú cuando vayas a hacer negocios no ocupes a nadie. Si nos va a ocupar, ocúpanos a tu papá y a mí que nosotros sabemos y podemos enfrentar la situación. Y si nos van a joder a nosotros que nos jodan, pero tú no tienes que estar metiendo a terceras personas aquí para que después esto se forme un caos. Ya se lo voy a decir porque no es justo”, reconoce.

En otro audio César Vásquez subraya que Daysurys conocía la procedencia del dinero, y sin embargo no se lo advirtió por lo que ahora puede terminar en la cárcel.

¿Lo engatusó la sobrina?: Habló el tío de Day Vásquez y dijo que lo habían engañado

“Sí, sí porque ella sí sabía de eso y eso no me lo informó de dónde procedía el billete ese para hacer esas negociaciones. Si yo sé de todos estos enredos. Ella actuó de mala fe conmigo porque ella tenía que ser sincera porque yo de buena voluntad, sin ningún interés, le quise servir no para que me jodiera. Yo en esto no me he beneficiado. El afectado de todo el baile voy a ser yo. Ni ella, ni Nicolás, sino quien va a quedar en el baile soy yo. ¿Quién me va a pagar los abogados? A Daysurys le pagan los abogados. Nicolás tiene con que pagar los abogados. ¿Y yo? Pa’ la cárcel. Yo tengo que justificarlo ante la Fiscalía, ante la Dian, de dónde provienen esos dineros, si no me clavan por lavado de activos, mínimo seis años de cárcel y los demás van a quedar contentos. No señor”, concluyó.