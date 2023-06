“Esto no es en Ucrania...es Barranquilla”, dijo periodista sobre balacera en Villa Campestre

En un video grabado por un periodista quedó captada la fuerte balacera que se registró la tarde de este jueves en zona residencial de Villa Campestre en Barranquilla en la cual fallecieron tres hombres pertenecientes a una misma familia.

En el video se escuchan por lo menos más de 20 disparos a fusil que se cruzaron los sicarios contra los hombres atacados que también respondieron al asedio en un conjunto residencial.

“¿Disparos? Esto no es en Ucrania...es en pleno sector de Villa Campestre sobre la avenida las Lomas . ¿En el CAI del fondo no hay movimiento..asustados o no hay nadie ?”, publicó un periodista en redes compartiendo el impactante video.

Testigos indican que los sicarios dispararon hasta ubicados en el techo. Allí, asesinaron a un hombre y a sus hijos.

Se conoció que las víctimas son Ronald Vega Daza, Ray de Jesús Vega Daza y su padre Rafael Vega Cuello.

Uno de los parientes de las víctimas, Enrique Vega habría asistido a la fiesta que terminó en balacera el 24 de octubre del año pasado en una lujosa cabaña en Puerto Colombia. En ese hecho, fue asesinado Jonathan Ospino Illera, el festejado, así como Roy Galea, el escolta de uno de los Vega Daza.

Según información de las autoridades, el hombre que asesinó a Ospino es conocido como ‘Kike Vega’. También se verifica si en la fiesta estuvo presente un hombre identificado como Roberto Carlos Vega Daza. Testimonios señalan que el escolta muerto trabajaba para él.

En varios videos compartidos en redes, se escuchan los disparos de los fusiles que generaron pánico en la comunidad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla hizo presencia en el sitio.

Las autoridades ahora buscan una camioneta Duster gris en la cual huyeron los asesinos. También hallaron dos fusiles y una granada de fragmentación abandonados.

También puede leer: Masacre en Barranquilla deja varios muertos en conjunto residencial en Villa Campestre

Se conoció, que uno de los heridos está recluido en la Clínica Portoazul, donde llegó ensangrentado y fuertemente escoltado por otros hombres con fusil al área de Urgencias. El joven gravemente lesionado tenía un tiro en una de sus piernas.

Con esta ya son 7 masacres en tan solo 6 meses en el Atlántico.