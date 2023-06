Memes de los barranquilleros más vengativos que rondan las redes

Ya es tendencia en redes que tras una venganza de las más terribles que se haga viral en redes, estas tengan su respuesta gráfica con un meme, que describa jocosamente lo ocurrido. Y los barranquilleros no han dejado de ser noticia por los escándalos, en los que se han visto envueltos ciertos personajes nacidos en la Arenosa, en estos días.

Los más recientes son los protagonizados por el exembajador Armando Benedetti y sus explosivos audios. En ellos, sin pelos en la lengua el político barranquillero dijo textualmente. “Me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas”. Y literal eso pasó en la Casa de Nariño tras dos semanas de una lluvia de escándalos que no cesan tras la salida de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia y el propio Benedetti quien se sintió insultado en su propio honor al no lograr el poder al que aspirada en el gobierno del Pacto Histórico. Los memes no se hicieron esperar tras su salida que dejó al Palacio de Nariño en llamas.

Osama Bin Laden le quedò en pañales a Benedetti...pero si se parecen : pic.twitter.com/q87RSAFZXU — josé ignacio navas (@navassoy) June 5, 2023

Incluso hasta el recordaron el vallenato Osama Bin Laden al político cuya letra dice: “Osama bin laden. Tu que tumbaste Las Torres Gemelas, las más mamonua. Tú le diste un enpujocito pitinbam Ay! Se cayó ese caserío”.

Memes de barranquilleros vengativos

Necesito que el señor que hizo el vallenato de Osama Bin Laden coja el artículo de Benedetti y se haga un vallenato/bizanrrap.



Para los bebés que no saben de qué vallenato hablo, vean 👉https://t.co/GLc6FIFYUt



Y para los bebés que se preguntan “¿Osama qué?!”, pregunten a la IA. — Nohora Celedón (@NohoraCeledon) June 5, 2023

También salió a relucir la icónica escena de Heath Ledger interpretando al Guasón en Batman: el caballero de la noche comparado con las acciones que hizo Benedetti tras su salida del Pacto donde quiso ver el mundo arder.

Otra barranquillera en el ranking de los más vengadores es Shakira, quién recientemente también fue protagonista de memes relacionados a su nuevo amigo Lewis Hamilton. La estrella del pop la elogiaron con la frase de la película Uptown Girls con la actuación de Dakota Fanning “Te admiro, te observo, te analizo, te respeto”, esto por haber salido con un personaje odiado en el pasado por su expareja Gerard Piqué como dio a conocer en un trino en apoyo al corredor Fernando Alonso hace unos años.

¿Shakira sabía que a Piqué le caía mal Hamilton y se lo comió? https://t.co/3QdqIePPwo pic.twitter.com/4OIglKeDxA — Photo Alex Ditta 🍸🧜🏼‍♀️ (@AlexDitta) June 6, 2023

De igual forma, la barranquillera Aida Merlano también ha sido imagen principal de muchos memes tras la venganza que ha tejido contra un entramado de corrupción en el cual resultó envuelta. Aunque en estos momentos con el escándalo de Benedetti las revelaciones de Aida han pasado a un segundo lugar. Por ello muchos se preguntan:

Y por supuesto muchos aún esperan la tiradera de Aida Merlano en los juicios que quizás sea mucho peor que la de Shakira con Bizarrap.

Los #memes por la llegada de Aida Merlano al país pic.twitter.com/TsPmMIr32v — Luchovoltio (@luchovoltios) March 10, 2023

Tampoco se queda atrás Day Vásquez con los memes que salieron tras destapar el triángulo amoroso que protagonizó junto a su amiga Laura Ojeda y quien sería su pareja Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, acusado por quién era el amor de su vida de recibir dineros de la mafia.

Day Vasquez viendo que ahora será investigada por ser cómplice de Nicolás Petro 🤣🤡 pic.twitter.com/7oxV8GvgqE — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) March 4, 2023

Memes son los que hay para describir en imágenes lo vengadores que pueden ser los barranquilleros cuando quieren ver el mundo arder.