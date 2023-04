“La mejor inversión hay que hacerla en el ser humano”: Carlos Acosta Juliao precandidato a la Alcaldía de Barranquilla

PUBLIMETRO habló con el precandidato a la Alcaldía de Barranquilla Carlos Acosta Juliao, quien es ingeniero electrónico de profesión, de la Universidad Columbia, se ha desempeñado como gerente de Puerta de Oro, Empresa de Desarrollo Caribe y secretario General durante la administración de Alex Char, Elsa Noguera y Jaime Pumarejo. Tras donarle un riñón a su padre, quién sufrió de una grave afección hepática, se dio cuenta que lo suyo era poder aportar a lo social y trabajar por su ciudad, como lo ha hecho, con el apoyo de la Casa Char.

¿Cómo ha sido su experiencia con el desarrollo del programa de parques que le ha dado un giro a la ciudad?

Tuve el privilegio de ser invitado al programa de recuperación de parques con Elsa Noguera que era la alcaldesa en ese momento. Ella tenía ese programa como bandera y me invitó a colaborar en la dirección del programa. Fue un proyecto que hoy parece fácil. Ya los parques están hechos, pero en ese momento había más de trescientos lotes vacíos, que eran focos de vicio e inseguridad en la ciudad y nos tocó empezar por el primero. Estuvimos casi dos años diseñando el Parque Suri Salcedo y una vez se completó fue un modelo, que fue creado por la comunidad. La comunidad participaba en la construcción de los planos y en decidir que iba en el parque y qué no y luego eran veedores durante toda la construcción. Ese modelo de construcción participativa se extendió a más de sesenta parques. Con la alcaldesa Elsa logramos empezar esa transformación de los espacios urbanos en Barranquilla, que no es sólo la transformación de espacios físicos sino transformar familias y personas, porque empezó a darle espacios para el ejercicio de la gente, para la sana convivencia, para el disfrute de los niños, para que las mujeres hicieran rumbaterapia y demás. Prácticamente este modelo cambió lo que era la vida en Barranquilla que antes no tenía esos espacios.

La inseguridad es el principal problema que preocupa al barranquillero ¿Cuáles serían sus propuestas para mejorar la seguridad en Barranquilla?

El eje de seguridad es una prioridad para los barranquilleros. Lo hemos dicho y recorriendo los barrios de Barranquilla reiteran eso que dicen las encuestas. Hay que aumentar la eficiencia y el pie de fuerza. El barranquillero quiere que haya una acción más efectiva de la Policía, entonces hay que dotarlos de más herramientas tecnológicas, de inteligencia y de capacitación. Hay que lograr que el barranquillero sienta que la Policía está en la calle y lo está protegiendo. También hay que ampliar la capacidad de las URI. Tenemos una sola URI en Barranquilla y hay que lograr por lo menos construir una o dos más, donde esos crímenes que no dejan dormir al barranquillero, como los atracos, la extorsión puedan tramitarse rápidamente, así como la captura de esos delincuentes y que luego los puedan ingresar a la cárcel rápidamente. Hay que seguir gestionando con el gobierno nacional, para hacer que la justicia permita que esos delincuentes permanezcan en la cárcel, que allí sean reparados y no vuelvan a incurrir otra vez en el crimen. Con una mezcla de estas acciones podemos lograr que en Barranquilla vuelva la tranquilidad.

¿Cómo mejoraría la oferta social que ofrece Barranquilla en estos momentos?

Queremos trabajar en unos centros donde la gente en el barrio pueda hallar esa oferta social. Esto se daría en un centro con espacios para la tercera edad y a la vez los jóvenes puedan capacitarse en emprendimiento, para padres cabezas de hogar, para personas en condición de discapacidad y que reúna a todos los grupos etarios. Un lugar para una cocina comunitaria, donde la gente que no tenga para comer pueda hallar una ración de comida en el barrio. En este centro estarían todos los servicios que ya presta la Alcaldía. Por ejemplo, la Casa de Cultura también estaría en ese centro de oferta social con educación cultural para todos.

¿Qué opina de los espacios culturales que necesitan ser rehabilitados en Barranquilla como el Parque Cultural del Caribe y el Museo de Arte Moderno?

Estoy en línea cómo se viene haciendo en la Alcaldía actual. Siempre es bueno aclarar que estos espacios venían siendo manejados por fundaciones privadas. La apuesta es a que se vuelvan públicos y ya hemos demostrado que lo público en Barranquilla funciona muy bien. Tenemos un Malecón que tiene una complejidad de mantenimiento y funciona muy bien. Tenemos un centro de eventos y lo opera también lo público en alianza con Corferias. Hay que lograr que haya ese traspaso de manos, terminen las obras por parte de las fundaciones y nos lo puedan entregar para mantenerlos. La mejor inversión hay que hacerla en el ser humano y esas experiencias culturales nos enriquecen. Técnicamente creo que hay que, mínimo, duplicar el presupuesto de la cultura, en lo que es apoyos culturales y ese tipo de actividades con museos. Lo más importante que tiene la ciudad es su gente y en nuestro ser barranquillero tenemos la cultura impregnada. Ya hemos logrado hacer un turismo lúdico con el Malecón y ahora con el Parque Ciénaga de Mallorquín y por qué no podemos crear un turismo cultural que no solo sea Carnaval sino en música, artes plásticas y otras más.

¿Se considera como un posible candidato de la Casa Char? ¿En qué corriente política se sitúa?

Yo siempre reitero que el proceso que inició Álex Char es un proceso extraordinario en la ciudad que estaba quebrada y sin dirección. Nosotros perdíamos 50 mil millones de pesos al año en ese momento. Nuestros impuestos estaban concesionados. Fueron unas propuestas audaces las que se enfrentaron en ese momento para terminar todas esas concesiones, donde hubo incluso amenazas. La continuidad que se ha logrado bajo el liderazgo de Álex Char ha dado resultados en la ciudad. Ciudades como Bilbao, Chicago o Curitiba que tuvieron grandes transformaciones fue gracias a una continuidad política. Yo hago parte de esa continuidad, para seguir por el camino de la ejecutoria, del hacer. A la gente no solo se le habla con ideas sino con hechos. Somos un equipo y la idea es poder continuar con esas ideas.