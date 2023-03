En Vivo: Caso Falsos Positivos, inician audiencias de víctimas del Batallón La Popa en Valledupar

Ejército Nacional Batallón de Artillería No. 2 'La Popa' (BAPOP).

Este jueves 9 de marzo a las 9:00 a.m., inicia la primera jornada de la audiencia de observaciones que la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del Subcaso Costa Caribe que investiga ‘falsos positivos’ en Valledupar.

Tras emitir la resolución de conclusiones frente a los máximos responsables del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), la magistratura ahora se concentra en esta misma región para esclarecer nuevos hechos victimizantes documentados entre 2004 y 2008.

En esta segunda fase se investigan crímenes que comprometerían a integrantes de cuatro unidades de la Décima Brigada: el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 ‘Cr. Juan José Rondón’ (GMRON), el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ (BAPOP), el Batallón Energético y Vial No. 2 (BAEV2) y la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED).