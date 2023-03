“Botaba sangre por la boca”: joven murió tras mordisco de rata en Barranquilla

Un joven no pensó que la mordedura de una rata lo iba a llevar abruptamente al final de sus días en Barranquilla. Una familia está devastada por la fulminante muerte de su hijo, de 27 años, quién falleció luego de ser mordido por un roedor en el barrio Carrizal.

El joven identificado como Erick Enrique Blanco, quien trabajaba en una fábrica de bollos, se negaba a ir al médico para recibir atención en su caso y además estuvo expuesto a orina de rata lo que desencadenó su fatal final.

Cómo murió joven que fue mordido por una rata en Barranquilla

De acuerdo a la información entregada por una familiar al medio local Impacto News, Erick fue mordido por la rata y además tuvo contacto con los orines del animal: “Le dio fiebre tras la mordedura, uno no le paró bolas y él tampoco, él llegó a la casa, se tomó un vaso de agua, en ese momento se puso mal y le dijo a mi mamá: ‘María, me tomé un vaso de agua y me siento mal”, empezó diciendo.

Al respecto, sus familiares no estaban enterados que su enfermedad fuera por la mordedura de la rata: “Nosotros pensamos que se había resfriado porque donde él trabajaba era caliente y como está dando virus de fiebre también pensábamos que era eso”, contó.

Sin embargo, el afectado pensaba que en cama en su casa se iba a mejorar pero una fuerte infección estaba formándose en su cuerpo cuando finalmente aceptó ser llevado al hospital. “Él duró varios días enfermo, a lo último se puso muy mal, lo llevamos el miércoles al hospital, él estaba hablando normal y de repente lo pusieron en UCI”.

Lamentablemente el personal médico no pudo hacer mucho porque la infección estaba muy avanzada.

También puede leer: En video: agarrón y trompadas por cupo en Transcaribe en Cartagena

“Los médicos le comenzaron a hacer exámenes y le salió que además de la mordida también tenía orín de rata, que le causó leptospirosis (...) “Por la enfermedad que le transmitió el animal, sus órganos se infectaron y botaba sangre por la boca” — Familiar de la víctima

El joven fue sepultado esta semana en Barranquilla en medio del dolor de sus familiares que no pudieron hacer nada por salvarlo.